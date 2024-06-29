Публикация списков избирателей в связи с внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане завершится до 12 августа
Публикация списков избирателей в связи с внеочередными парламентскими выборами завершится до 12 августа.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.
Отметим, что Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.
Внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики назначены на 1 сентября 2024 года.
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