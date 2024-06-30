Турцию охватили лесные пожары

Турецкие провинции Чанаккале, Айдын и Измир охватили лесные пожары.

Как передает Day.Az, об этом сообщает CNN Turk.

Первый пожар начался в обед около деревни Караджадаг провинции Измир. Пожар начали почти сразу тушить, в том числе с воздуха. После этого еще одно возгорание возникло в районе курорта Чешме у деревни Гермиян.

Министерство обороны Турции направило дополнительно пять вертолетов на помощь пожарным.

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