https://news.day.az/world/1671764.html Турцию охватили лесные пожары
Турцию охватили лесные пожары
Турецкие провинции Чанаккале, Айдын и Измир охватили лесные пожары.
Как передает Day.Az, об этом сообщает CNN Turk.
Первый пожар начался в обед около деревни Караджадаг провинции Измир. Пожар начали почти сразу тушить, в том числе с воздуха. После этого еще одно возгорание возникло в районе курорта Чешме у деревни Гермиян.
Министерство обороны Турции направило дополнительно пять вертолетов на помощь пожарным.
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