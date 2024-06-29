Начался процесс выдвижения кандидатов на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане

Процесс выдвижения кандидатов по одномандатным избирательным округам на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане уже начался.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявила секретарь ЦИК Арифа Мухтарова.

Она сообщила, что после публикации официального распоряжения Президента о назначении выборов документы для принятия решения об утверждении кандидатуры представляются в соответствующие окружные избирательные комиссии.

"ОИК рассматривают эти документы в течение 5 дней и принимают соответствующие решения", - добавила она.

Отметим, что Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

Внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики назначены на 1 сентября 2024 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!