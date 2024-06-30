Суд отклонил ходатайство Алека Болдуина

Суд в США отклонил ходатайство актера Алека Болдуина о снятии с него уголовного обвинения в смертельной стрельбе на съемках фильма "Ржавчина". Как сообщил Fox News, решение вынесла судья Мэри Марлоу Соммер из штата Нью-Мексико, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Юристы актера указывали на то, что пистолет, из которого был сделан выстрел и который является ключевым доказательством, якобы был поврежден в ходе судебно-медицинской экспертизы.

"И адвокат Болдуина никогда не сможет проверить огнестрельное оружие в его исходном состоянии, чтобы определить, привело ли выдергивание курка к разряду", - приводится в материале фрагмент из заявления юристов.

Суд над Болдуином начнется с выбора присяжных 9 июля.

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