В США заключили миллиардный контракт на выпуск ракет ПВО Patriot

Армия США заключила контракт с компанией Lockheed Martin на производство 870 ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сумма сделки по созданию модернизированных ракет PAC-3 MSE составляет 4,5 миллиарда долларов.

Как заявил помощник американского министра армии Дуглас Буш, контракт позволит расширить производственные мощности для системы Patriot, "которая имеет жизненно важное значение для поддержки армии США, а также Украины и других союзников по всему миру".

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