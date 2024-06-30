В Азербайджане пройдет экзамен по приему на административные должности госслужбы

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет вступительный экзамен на должности, соответствующие группам BA и BB административных должностей типа B (административно-исполнительные должности) на государственной службе.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, всего для сдачи экзамена зарегистрировались 2557 кандидатов, в том числе 437 по группе BA и 2120 по группе BB.

Экзамен начнется в 10:00 и продлится 3 часа. Кандидаты, прибывшие после 09:45, к экзамену не допускаются.

Кандидатам необходимо иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и лист пропуска к экзамену.

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