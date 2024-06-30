Евразийский банк развития открыт к участию Азербайджана и Турции

Источник: Агентство международной информации Trend

Евразийский банк развития (ЕАБР) открыт к участию Азербайджана и Турции.

Как передает Day.Az, об этом сказал отвечая на вопрос Trend председатель правления ЕАБР Николай Подгузов в кулуарах годового собрания и бизнес-форума банка в Алматы.

"Планы по расширению имеются. Наверное ближайшие планы это вступление Узбекистана в банк. И мы, надеюсь, в этом году эти процедуры завершим и уже начнем финансировать проекты. Что касается Азербайджана и Турции, то принимая во внимание географическое положение этих стран, они находятся в Евразийском регионе. Они также являются соседями членов банка. Принимая во внимание очень серьезные объёмы торгового оборота между Турцией и Азербайджаном и странами Евразийского региона, участие этих стран в Евразийском банке развития безусловно важно и было бы полезно как странам уже находящимся в банке так и Азербайджану и Турции. Мы открыты к участию Азербайджана и Турции", - сказал он.

По его словам, решение о вступлении стран принимаются на уровне акционеров.

"Для этого нам необходимо получить соответствующие заявки от стран о намерении вступать в банк и тогда мы смогли бы начинать официальные процедуры по вступлению. Но мы готовы, периметр сотрудничества Азербайджана и Турции со странами региона позволяет нам быстро подготовить перечень актуальных совместных проектов и я считаю что мы могли бы с успехом их реализовать если бы эти страны были бы членами Евразийского банка развития", - добавил председатель правления.

Отметим, что ЕАБР - это международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность направленную на развитие экономик, торгово-экономических связей и интеграционных процессов в странах евразийского региона.

В настоящее время членами-акционерами банка являются шесть стран - Россия, Казахстан, Беларусь, Таджикистан, Кыргызстан и Армения.