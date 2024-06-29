Смертельное ДТП в Азербайджане - ФОТО
В результате столкновения легковых автомобилей в Гахе погибли 3 человека, есть пострадавшие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло сегодня около 20 часов вечера на участке автодороги Шеки-Гах, проходящей по территории села Амберчай. Столкнулись легковые автомобили марки "Форд" и "ВАЗ-21015".
В результате ДТП водитель и пассажир "ВАЗ-21015" погибли на месте происшествия.
Сообщается, что еще несколько человек получили травмы. Раненые доставлены в Гахскую центральную районную больницу.
В настоящее время устанавливаются личности погибших и раненых.
По данному факту проводится расследование.
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