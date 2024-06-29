Смертельное ДТП в Азербайджане

В результате столкновения легковых автомобилей в Гахе погибли 3 человека, есть пострадавшие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло сегодня около 20 часов вечера на участке автодороги Шеки-Гах, проходящей по территории села Амберчай. Столкнулись легковые автомобили марки "Форд" и "ВАЗ-21015".

В результате ДТП водитель и пассажир "ВАЗ-21015" погибли на месте происшествия.

Сообщается, что еще несколько человек получили травмы. Раненые доставлены в Гахскую центральную районную больницу.

В настоящее время устанавливаются личности погибших и раненых.

По данному факту проводится расследование.

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