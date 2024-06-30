Швейцария признала зависимость Евросоюза от США

В документе сказано, что Швейцария с 2022 года стала менее безопасной из-за нестабильности в Европе. Отмечается, что Россия еще долго будет оставаться основным фактором отсутствия безопасности в Европе в условиях, когда видение Европейского союза, независимого от США и НАТО и автономного в стратегическом отношении, остается неосуществимым в краткосрочной перспективе.

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