https://news.day.az/world/1671759.html В Турции машина перевернулась и на крыше доехала до заправк - ВИДЕО
В Турции машина перевернулась и на крыше доехала до заправк - ВИДЕО
В Турции машина перевернулась и на крыше доехала до заправки.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В турецком городе Бурса машина на повороте перевернулась, проехала на крыше 50 метров и остановилась ровно люком бензобака у колонки. Женщина, которая была за рулем, пострадала. Ее забрали в больницу вместе с котом, который был в автомобиле.
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