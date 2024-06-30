В Турции машина перевернулась и на крыше доехала до заправк

В Турции машина перевернулась и на крыше доехала до заправки.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В турецком городе Бурса машина на повороте перевернулась, проехала на крыше 50 метров и остановилась ровно люком бензобака у колонки. Женщина, которая была за рулем, пострадала. Ее забрали в больницу вместе с котом, который был в автомобиле.

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