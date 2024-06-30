Мир может столкнуться с дефицитом СПГ

Санкции в отношении России, износ заводского оборудования, а также нападения на танкерные суда в Красном море могут привести к дефициту сжиженного природного газа (СПГ) в мире. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на попавший в его распоряжение отчет Международного газового союза (IGU), передает Day.Az.

Как отметили в организации, санкции США против российского проекта "Арктик СПГ-2", которые принудили иностранных акционеров приостановить участие в нем, а также запрет на транзит СПГ из России в портах ЕС приведут к глобальным перебоям поставок. Дополнительную нагрузку на мировую отрасль СПГ оказывает заморозка в 2024 году администрацией президента США Джо Байдена выдачи лицензий американским предприятиям на экспорт этого вида топлива. Кроме того, новые заводы по производству СПГ, строительство которых ведется в Катаре и Соединенных Штатах, не будут введены в эксплуатацию в течение еще нескольких лет.

Авторы материала также указывают, что возраст около четверти всех мировых производственных мощностей по производству СПГ превышает 20 лет, что обостряет необходимость замены оборудования. Рост спроса на этот вид топлива в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и риски безопасности для судоходства в Красном море оказывают нагрузку на систему поставок СПГ по всему миру, что еще сильнее увеличивает вероятность возникновения дефицита.

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