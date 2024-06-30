Болгария станет пятой страной, присоединившейся к коридору «зеленой» энергии Азербайджан-Грузия-Европа

Совет министров Болгарии одобрил участие страны в совместном предприятии по реализации коридора "зеленой энергии" Азербайджан-Грузия-Европа, известного как "Черноморская энергия", который пройдет по дну Черного моря.

Об этом сообщил посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов в своем аккаунте в социальной сети "Х". "Совет министров одобрил участие Болгарии в совместном предприятии по проекту "Зеленого энергетического коридора", целью которого является поставка "зеленой энергии" из Баку в Центральную Европу", - написал дипломат.

Он подчеркнул, что с долей в 20% Болгария может сыграть значительную роль в проекте благодаря своей развитой системе передачи электроэнергии, взаимосвязи с соседними странами, развитому энергетическому рынку, инвестиционным возможностям в возобновляемые источники энергии и растущему спросу на "зеленую энергию".

По его словам, инициатива Черноморского энергетического коридора основана на стратегическом партнерстве правительств Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии по передаче "зеленой энергии" по подводному кабелю в Черном море. "Этот проект направлен на повышение региональной энергетической безопасности, диверсификацию поставок энергии, использование потенциала возобновляемых источников энергии в регионе Каспийского моря и увеличение доли возобновляемых источников энергии в национальных энергетических портфелях".

Стоит отметить, что 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве по созданию энергетического моста из Кавказского региона в Европу. В рамках этого соглашения планируется прокладка подводного электрического кабеля "Black Sea Energy" мощностью 1000 мегаватт и протяженностью 1195 километров. Кабель будет передавать "зеленую электроэнергию", произведенную в Азербайджане, в Румынию через Грузию и Черное море, потенциально обеспечивая до 4 гигаватт "зеленой энергии".

В беседе с корреспондентом Azernews экономист-эксперт Эльдениз Амиров отметил, что Болгария станет пятой страной, присоединившейся к этому коридору.

"Этот Коридор создан на основе меморандума, подписанного между Румынией, Венгрией, Азербайджаном и Грузией. Признавая потенциальные будущие выгоды, Болгария стремится воспользоваться этой возможностью, поскольку она находится прямо на границе этого Коридора".

По его словам, 20-процентная доля Болгарии в проекте значительна и составляет одну пятую от общего объема.

"Это заметный показатель. Хотя это присоединение, возможно, не окажет немедленного решающего воздействия на болгарскую экономику, это все же многообещающее начало. Если Болгария сможет позиционировать себя как транзитная страна в будущем, она выиграет больше. Через этот энергетический коридор энергоресурсы Азии будут транспортироваться в Европу", - сказал экономист.

"Этот Коридор укрепляет отношения между странами-участницами, и эти расширенные отношения могут создать возможности в других секторах экономики. Однако я считаю, что он еще не создал дополнительных возможностей с этой точки зрения", - заключил Э.Амиров.

Из вышесказанного можно отметить, что участие Болгарии в коридоре "зеленой энергетики" Азербайджан-Грузия-Европа знаменует собой значительный шаг вперед для стратегического позиционирования страны в регионе. Получив 20-процентную долю, Болгария не только подчеркивает свою приверженность устойчивой энергетике, но и создает основу для потенциальных долгосрочных экономических выгод. Хотя непосредственный эффект может быть ограниченным, укрепление отношений с соседними странами и стратегическая важность превращения в транзитный узел для энергоресурсов Центральной Азии подчеркивают будущие возможности, которые представляет этот Коридор. Поскольку Болгария продолжает инвестировать в свою инфраструктуру возобновляемой энергетики и использовать свои географические преимущества, она готова сыграть решающую роль в укреплении региональной энергетической безопасности и стимулировании экономического роста посредством этой инновационной инициативы.