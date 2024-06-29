Армия Израиля заявила об уничтожении большого числа радикалов в Газе и Рафахе

Израильские военные за минувшие сутки уничтожили в ходе боев в районе Шеджайя в городе Газа большое число вооруженных палестинских радикалов. Об этом заявила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, бои в этом районе ведутся как на земле, так и под землей. В ходе этой операции военные также обнаружили склад с оружием, который, согласно заявлению пресс-службы, находился на территории школы. Кроме того, в рамках оперативных действий израильской армии по этому району наносились авиаудары, в результате которых также были уничтожены радикалы.

Помимо этого, армия Израиля "продолжает целенаправленные, основанные на разведданных оперативные действия" в районе города Рафах на южной границе анклава. За минувшие сутки сухопутные подразделения ликвидировали там большое число радикалов и уничтожили ряд объектов инфраструктуры, включая подземные туннели.

Вдобавок израильские военные нанесли удар с привлечением авиации и артиллерии по точке, где находилась ракетная установка, использованная 28 июня для обстрела израильской территории в направлении города Сдерот. Тогда армия зафиксировала запуск нескольких снарядов, один из них был перехвачен силами ПВО, остальные упали в незаселенной местности. Сообщений о пострадавших с израильской стороны не поступало.

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