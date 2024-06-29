Макрон развязал политический хаос и напугал инвесторов

К списку проблем, с которыми сталкивается президент Франции Эммануэль Макрон, добавилась еще одна: потенциальные штрафные меры со стороны Европейского союза за неспособность Парижа обуздать растущий дефицит бюджета и государственный долг.

Выговор, вынесенный Парижу Брюсселем, подчеркнул хрупкость финансового положения Франции в момент политических потрясений, поскольку крайне правая партия "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен и левая коалиция "Новый народный фронт", похоже, всё больше склоняются к формированию нового правительства, которое может ослабить власть Макрона.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье американского издания The New York Times.

Автор статьи подчеркивает, что французский президент завёл страну в тупик, призвав к внеочередным парламентским выборам после того, как его партия потерпела поражение на общеевропейских выборах 9 июня.

"Предупреждение Евросоюза о фискальной политике создало почву для возможной конфронтации между Брюсселем и Парижем. И "Национальное объединение", и "Новый народный фронт" пообещали увеличить расходы на социальные услуги в то время, когда Макрону приходится искать пути сокращения бюджетных расходов на сумму до 25 миллиардов евро (26,9 миллиарда долларов) в этом году, чтобы улучшить финансовое положение страны.

Долг Франции составляет около 3 триллионов евро, или более 110 процентов валового внутреннего продукта, а дефицит бюджета - 154 миллиарда евро, что составляет 5,5 процента ВВП. Бюджетный кризис наступил после того, как Макрон потратил значительные средства на поддержку рабочих и предприятий во время пандемии коронавируса.

Правила Евросоюза обычно требуют от стран-членов соблюдать бюджетную дисциплину. Государства могут подвергнуться штрафам, если долг превысит 60% от валового внутреннего продукта или если дефицит бюджета составит более 3%.

Действие этих правил было приостановлено после пандемии коронавируса, когда европейские правительства активно тратили средства на защиту экономик. Но Брюссель восстановил их в этом году и сделал предупреждение странам с большими расходами. Либо они быстро сократят разрыв, либо столкнутся с так называемой процедурой "чрезмерного" дефицита, которая заставляет правительства с задолженностью вести переговоры с Брюсселем или потенциально подвергаться штрафам.

Франция была не единственной страной, получившей выговор. Ещё шесть стран, включая Италию и Польшу, были уличены в нарушении фискальных правил союза. Все эти государства начнут переговоры с Брюсселем в июле. Румыния, которую предупредили о дефиците бюджета в 2020 году, также была отмечена как страна, неспособная исправить свое финансовое положение.

Порицание со стороны Брюсселя повышает ставки для партии, которая придёт к власти в парламенте Франции после двух туров голосования, завершающихся 7 июля. "Национальное объединение" может заручиться большей поддержкой, чем когда-либо, вытеснив центристскую партию Макрона и загнав парламент в тупик.

"Ни один из этих исходов не благоприятен для фискальной политики, - написал управляющий директор аналитического центра Eurasia Group Муджтаба Рахман. - Правительство крайне правых или левых фактически увеличит дефицит бюджета".

Однако политический хаос, который развязал Макрон, назначив досрочные выборы, напугал инвесторов, рассматривающих Францию как привлекательную страну для инвестиций. Теперь они обращают внимание на перспективы нестабильности, если Макрон будет вынужден управлять государством вместе с Жорданом Барделлой от ультраправой партии.

Барделла заявил, что, если он придёт к власти, его первоочередной задачей станет преодоление кризиса стоимости жизни, который охватил французские семьи, в первую очередь путем снижения налогов на газ и электричество на сумму "несколько десятков миллиардов" евро.

Инвесторы опасаются, что леворадикальная коалиция "Новый народный фронт" бросит финансовую политику на произвол судьбы, пообещав увеличить минимальную зарплату, снизить пенсионный возраст до 60 лет и заморозить цены на товары первой необходимости, включая продукты питания, энергию и топливо. Коалиция заявила, что отвергнет бюджетные правила Евросоюза.

Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Лё Мэр заявил на этой неделе, что оппозиционные партии "откроют врата для значительных государственных расходов в то время, когда мы должны восстанавливать наши счета", - говорится в статье.