Горный обвал в Дашкесане

В Дашкесане произошел горный обвал.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, обвал произошел на 17-м километре дороги Гянджа-Дашкесан, недалеко от села Баян.

Во время обвала, вызванного проливными дождями, на дорогу посыпались камни и почва. В результате дорога была частично перекрыта.

К месту происшествия немедленно были привлечены сотрудники Дорожно-эксплуатационного управления. Дорога была оперативно открыта.

Отметим, что горный обвал произошел дважды.

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