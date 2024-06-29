https://news.day.az/society/1671728.html Горный обвал в Дашкесане - ФОТО
Горный обвал в Дашкесане - ФОТО
В Дашкесане произошел горный обвал.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, обвал произошел на 17-м километре дороги Гянджа-Дашкесан, недалеко от села Баян.
Во время обвала, вызванного проливными дождями, на дорогу посыпались камни и почва. В результате дорога была частично перекрыта.
К месту происшествия немедленно были привлечены сотрудники Дорожно-эксплуатационного управления. Дорога была оперативно открыта.
Отметим, что горный обвал произошел дважды.
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