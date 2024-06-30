Названы сроки завершения строительства новой дороги от Тбилиси до границы с Азербайджаном

Строительство новой скоростной автомагистрали Тбилиси-Сагареджо (Кахетия) от столицы Грузии до границы с Азербайджаном идет ускоренными темпами и завершится в 2024 году. Об этом сообщили в Департаменте автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, передает Day.Az.

Сообщается, что участок дороги Тбилиси-Сагареджо является частью основной магистрали, соединяющей Тбилиси с регионом Кахети, а также транзитного коридора, связывающего Грузию с северо-западным регионом Азербайджана. Дорога Тбилиси-Сагареджо общей протяженностью 35 километров строится в три этапа: объездная дорога Вазиани, дорога Вазиани-Сагареджо и объездная дорога Сагареджо.

Проект включает строительство четырехполосной бетонной дороги. Начальная часть проекта, объездная дорога Вазиани, была открыта в прошлом году, и четыре километра новой дороги уже используются транспортными средствами. На оставшихся двух участках общей протяженностью 31 километр активно ведутся работы, которые планируется завершить в текущем году.

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