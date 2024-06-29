Предстоящие выборы в Милли Меджлис будут иметь большое историческое значение

Предстоящие парламентские выборы станут первыми парламентскими выборами, которые пройдут на всех суверенных территориях Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.

"На освобожденных от оккупации территориях увеличится количество избирательных участков. Это естественно. В настоящее время заселение территорий идет быстрыми темпами, люди возвращаются на свои земли. В этом плане выборы в Милли Меджлис также будут иметь большое историческое значение", - сказал он.

Отметим, что Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

Внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики назначены на 1 сентября 2024 года.

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