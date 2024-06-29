Мистер Шифф, а копилка не треснет?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как истерике проармянского американского конгрессмена Адама Шиффа в соцсетях

Day.Az представляет публикацию:

Американский конгрессмен Адам Шифф третий день бьется в истерике из-за того, что в СМИ широко освещается его очередной коррупционный проект.

С подачи своих армянских спонсоров Шифф и еще 47 конгрессменов затеяли проект резолюции о дополнительном финансировании для карабахских армян. Естественно, деньги будут усиленно распиливаться.

Так вот, об этом стали писать - и совсем не так, как рассчитывал Шифф. Одна статья в азербайджанском агентстве Тренд, где подробно раскрывалась схема Шиффа - и пошло-поехало. Американец истерит в своих соцсетях, ему подпевают ANCA и другие армянские лоббисты в США.

И разве Шифф не понимает, какой занимается ерундой? Прекрасно все понимает - но деньги не пахнут.

И было бы очень смешно, если бы не было так мерзко за Американскую политическую "элиту".

Автор - HSF