ЦИК Азербайджана обратился к желающим быть наблюдателями на парламентских выборах

Подача заявлений в Центральную избирательную комиссию гражданами Азербайджанской Республики, обладающими активным избирательным правом, в связи с внеочередными парламентскими выборами (по собственной инициативе, инициативе зарегистрированного кандидата, политической партии, блока политических партий, неправительственной организации, действующей в сфере выборов), международными (иностранными) наблюдателями (прошедшими регистрацию в Центральной избирательной комиссии в установленном законом порядке) для наблюдения во всех избирательных округах Азербайджанской Республики будет осуществляться со дня официального опубликования распоряжения о назначении выборов и завершится за 10 дней до проведения выборов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявила секретарь ЦИК Арифа Мухтарова.

По ее словам, подача заявлений в окружные избирательные комиссии для наблюдения за выборами на территории ОИК продлится до 27 августа.

Отметим, что Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

Внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики назначены на 1 сентября 2024 года.

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