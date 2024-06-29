https://news.day.az/world/1671683.html В Сербии неизвестный выстрелил из арбалета в полицейского
В Сербии неизвестный выстрелил из арбалета в полицейского
Неизвестный ранил из арбалета полицейского у посольства Израиля в Сербии. Об этом сообщает The Times of Israel, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, офицер полиции был ранен в шею стрелой, но сумел произвести ответный выстрел.
Заместитель министра внутренних дел Сербии Ивица Дачич заявил, что полицейский находится в сознании, его доставили в больницу. Нападение расследуется.
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