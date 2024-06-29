В Сербии неизвестный выстрелил из арбалета в полицейского

Неизвестный ранил из арбалета полицейского у посольства Израиля в Сербии. Об этом сообщает The Times of Israel, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, офицер полиции был ранен в шею стрелой, но сумел произвести ответный выстрел.

Заместитель министра внутренних дел Сербии Ивица Дачич заявил, что полицейский находится в сознании, его доставили в больницу. Нападение расследуется.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!