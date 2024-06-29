Жители Тель-Авива требуют досрочные выборы

Новая волна массовых акций протеста с требованием немедленного освобождения заложников, удерживаемых палестинскими радикалами в секторе Газа, и проведения досрочных выборов в стране, проходит вечером в Израиле, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Крупнейшая демонстрация с требованием отставки кабмина началась в Тель-Авиве, в районе комплекса правительственных зданий на востоке города, на соседней улице идет массовая демонстрация с требованием скорейшего возвращения заложников.

Многие из участников митингов держат в руках фотографии заложников, остающихся в Газе. Часть демонстрантов выдвигает требование к правительству Израиля согласиться на сделку с радикальным палестинским движением ХАМАС с целью скорейшего возвращения похищенных. Кроме того, участники акции протеста вновь выступают за проведение в стране досрочных выборов.

Митинги в поддержку заложников проводятся в Израиле регулярно с октября 2023 года. Самые массовые из них проходят каждую субботу вечером в Тель-Авиве, демонстрации меньшего масштаба организуют во многих других городах страны, включая Иерусалим и Кейсарию.

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