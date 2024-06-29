Холодный душ для Армении и армянства: США признают незаменимость Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

Сказать, что визит в Баку помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена, а также сделанные им в столице Азербайджана заявления, стали для Армении и мирового армянства шоком- значит ничего не сказать. А тем временем, имеет место процесс признание со стороны официального Вашингтона не только новых геополитических реалий в регионе Южного Кавказа, но согласие с американской стороны на лидирующую роль Азербайджана в этих процессах.

Джеймс О'Брайен четко заявил, что события последних лет позволили Азербайджану сыграть центральную роль в изменении политики в регионе, это в свою очередь привело к установлению мира. По сути, это было поздравление в адрес нашей страны за военно-политические победы, в результате которых были полностью восстановлены суверенитет и территориальная целостность Азербайджана. Одного этого факта достаточно, чтобы понять степень грусти и скорби, с которыми в РА зачитывали заявления помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии.

Но он ведь сказал еще много чего важного. "У нас налажено сильное и эффективное партнерство во многих областях. Большая часть сегодняшних обсуждений в Баку была посвящена ситуации в регионе. На встрече с президентом Азербайджана мы обсудили несколько конкретных вопросов, в частности рассмотрели ситуацию в регионе. Было подчеркнуто установление мира в регионе", - добавил он. То есть, как бы не тужилось мировое армянство, между Баку и Вашингтоном есть огромное число точек соприкосновения.

Но и это было не все. Джеймс О'Брайен указал на то, что Азербайджан является очень важным поставщиком природного газа в Европу и обеспечивает газом восемь стран, а в ближайшем будущем к ним планируется добавить еще четыре. Напомню, что и президент США Джозеф Байден, в обращении к участникам Бакинской энергетической недели подчеркнул, что Азербайджан играет важную роль в обеспечении безопасности энергоснабжения на глобальном уровне. Так что, тут все предельно просто- в Вашингтоне понимают важнейшую роль нашей страны. О какой-то важности Армении там никто и не заикается.

Армения воспринимается всего лишь как страна, которая должна стать частью проектов, важнейшая роль в которых отведена именно Азербайджану. Помощник госсекретаря США, говоря весьма обтекаемо подчеркнул, что сотрудничество между странами региона не только улучшит ситуацию в области безопасности, но и позволит поставлять товары из Центральной Азии через Азербайджан, а затем через Грузию и Армению на мировые рынки.

Тут имеет смысл напомнить, что о важности Среднего коридора заявила директор по восточному соседству и институциональному укреплению Генерального директората по вопросам соседства и расширения Еврокомиссии Адриен Кирали на недавней встрече ЕБРР в Ереване. Еврочиновник прямо заявила о необходимости скорейшего развития торговых путей между Европой и Азией.

Еврочиновник прямо заявила о необходимости скорейшего развития торговых путей между Европой и Азией. О том же в Баку заявил Джеймс О'Брайен. Он же, будучи в начале июня в Ереване, также сделал заявления про "экономические возможности от Центральной Азии до Средиземного моря". Армянские СМИ тогда предположили, что, скорее всего, ничто иное, как Средний коридор. Они истошно завопили о том, что всей видимости, речь идет о дороге из Турции в Азербайджан через Сюникскую область (Зангезур). Армянские СМИ с грустью констатировали, что Баку и Анкара требуют особый статус для Зангезурского коридора.

Тут остается добавить, что Средний коридор является важным направлением для перевозки грузов из Азии в Европу и обратно. Для Азербайджана, как известно, приоритетным проектом является создание транспортного сообщения из Восточно-Зангезурского экономического района в Турцию, что создаст большие возможности для развития транспортно-логистического сектора и станет составной частью Среднего коридора.

"В центре внимания находятся вопросы начала функционирования Среднего коридора и наращивания грузоперевозок. Здесь взаимодействуют все страны-члены Организации тюркских государств. Я считаю, что в нынешнее время в мире есть очень большая потребность в потенциале Среднего коридора", - заявил недавно Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Выгодна реализация данного проекта и для США. Так что, значимость нашей страны для Соединенных Штатов только увеличивается.

На этом фоне откровенно нелепой, неуместной выглядит новость о том, что члены Палаты представителей Конгресса США Анна Эшу и Крис Смит представили двухпартийный проект резолюции, осуждающий Азербайджан "за проведение этнических чисток в отношении населения Нагорного Карабаха". Формулировка, выбранная этими проармянскими конгрессменами лжива. Но к примерам лжи в отношении Азербайджана со стороны американских конгрессменов, зачастую жутко коррумпированных, мы уже привыкли. Их ложь никак не влияет на главное- на понимание руководством США того, что только с согласия Азербайджана были, есть и будут реализованы важнейшие проекты в регионе. И заявления, сделанные в Баку Джеймсом О'Брайеном это лишь в очередной раз подтвердили.