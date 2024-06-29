Полиция ФРГ применила перцовые баллончики на демонстрации против АдГ

Съезд партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) начался в Эссене на западе ФРГ, параллельно с ним в городе проходит крупная демонстрация против правого экстремизма, среди участников которой несколько сотен левых радикалов. Как пишет газета Bild, уже было зафиксировано несколько случаев нападений на стражей порядка, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Газета Rheinische Post со своей стороны уточняет, что полицейские в ответ применили перцовые баллончики. Несколько человек были задержаны.

Полиция рассчитывает, что в течение субботы и воскресенья в демонстрациях против правых в Эссене примут участие 100 тыс. человек.

Контрразведка классифицирует деятельность АдГ как "вызывающую подозрения". "Правоэкстремистскими" признаны три региональных отделения партии - в Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии, - но не вся партия. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональном уровнях.

При этом у АдГ сейчас относительно высокие общегерманские рейтинги - они колеблются на уровне 16-18%. Партия занимает второе место по популярности, опережая Социал-демократическую партию Германии, которую представляет канцлер ФРГ Олаф Шольц. На первом месте в рейтингах идет консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с рейтингом в 29-31%.

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