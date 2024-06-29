Орбан считает, что вывести ЕС из кризиса могут только правые партии

Европа находится в упадке и переживает кризис христианской цивилизации, из которого ее могут вывести только правые партии, придерживающиеся традиционных ценностей. Убежден в этом выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в статье, опубликованной в газете Magyar Nemzet, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Европа переживает кризис. Христианская цивилизация, которая определяет рамки нашей жизни, исчезает", - написал глава правительства.

По его мнению, "Европейский союз также находится в упадке". "За последние три десятилетия глобальный экономический вес континента значительно и неуклонно снижался. Европейский порядок исчезает на наших глазах - существуют постоянная угроза террора, ослабление общественной безопасности", - отметил Орбан.

Он считает, что "способность Европы отстаивать свои интересы в международной политике также снизилась - закрытие и блокада, война по соседству". "Все это поставило европейские страны в трудное положение, и, кроме того, условия повседневной жизни людей стали тяжелыми", - добавил премьер.

Возложив ответственность за это на ошибочную политику руководства ЕС, он заявил, что "брюссельские бюрократы, несомненно, добиваются успеха лишь в одном - в ослаблении национальных государств и укреплении собственной власти". "Эта элита напоминает нам о коммунистах. Они не заботятся об интересах народа, а навязывают ему свои идеалы. Их нынешний хит - ядовито-зеленая политика и идеал смешанного общества", - посетовал Орбан.

Борьба в Европарламенте

Премьер напомнил, что в ходе недавних выборов в Европарламент (ЕП) "в 20 из 27 стран Евросоюза победили сторонники суверенитета или правые партии, которые проводили предвыборную кампанию, обещая перемены". Однако крупнейшая фракция ЕП - центристская Европейская народная партия - заключила сделку с левыми и либералами о создании коалиции в поддержку определенных кандидатур на ключевые посты в ЕС. В результате глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен останется в своей должности еще на один срок и будет проводить ту же политику, что и прежде.

"Единственная цель этого провоенного пакта - сохранить как минимум еще на пять лет власть в руках брюссельской элиты, которая ввергает Европу в кризис", - утверждал Орбан. Он заверил, что несмотря на эти шаги, предпринятые вопреки воле избирателей, правые партии продолжат добиваться своих политических целей, чтобы вывести Европу из кризиса. "Правые партии должны сформировать сильные фракции в Европейском парламенте, а затем наладить сотрудничество между этими группами", - заявил глава правительства.

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