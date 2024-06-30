Барселона запрещает продажу этих туристических сувениров

Барселона решительно вступила в борьбу с продажей оскорбительных туристических сувениров. Городские власти вводят строгие правила, запрещающие торговлю продуктами с сексистскими и гомофобными изображениями и текстами. Это нововведение направлено на охрану культурного образа города и улучшение опыта для туристов, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

После введения в 2018 году Специального плана организации магазинов, торгующих сувенирами, охраняемые зоны, где запрещена торговля сувенирами, были расширены. Ограничения теперь действуют в таких популярных туристических местах, как территория вокруг храма Святого Семейства и Парк Гуэль.

"Сексистские и гомофобные шутки на сувенирной продукции, например, футболках, бросают тень на имидж Барселоны. Это шокирует", - заявили в муниципалитете. "Недопустимо, чтобы продукты, такие как футболки с оскорбительными комментариями или пенисы с логотипом Barcelona, продолжали обесценивать наш город", - заместитель представителя ERC Хорди Коронас подчеркнул.

Общественность и туристы в основном поддерживают новую политику. "Правильное решение. У нас полно мест, где можно приобрести достойные сувениры, не опускаясь до вульгарности", - отметил один из жителей города. А на прошлой неделе в Барселоне также открылся "Самый экологичный сувенирный магазин в мире", предлагающий только биоразлагаемые продукты местного производства - очередной шаг к устойчивому туризму.

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