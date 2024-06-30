https://news.day.az/society/1671741.html Устраняются последствия подтопления в Гаджигабуле - ФОТО - ВИДЕО
Устраняются последствия подтопления в Гаджигабуле - ФОТО - ВИДЕО
На горячую телефонную линию МЧС "112" поступила информация о том, что в результате паводка на участке реки Пирсаат, проходящем через село Губалы-Балоглан Гаджигабульского района, подверглись подтоплению дворы и подвалы некоторых частных жилых домов.
Как передает Day.Az, по данным министерства, силы Муганского регионального центра МЧС задействованы в подтопленных районах.
В настоящее время силами министерства осуществляется откачка воды из затопленных участков и соответствующие меры безопасности.
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