Устраняются последствия подтопления в Гаджигабуле

На горячую телефонную линию МЧС "112" поступила информация о том, что в результате паводка на участке реки Пирсаат, проходящем через село Губалы-Балоглан Гаджигабульского района, подверглись подтоплению дворы и подвалы некоторых частных жилых домов.

Как передает Day.Az, по данным министерства, силы Муганского регионального центра МЧС задействованы в подтопленных районах.

В настоящее время силами министерства осуществляется откачка воды из затопленных участков и соответствующие меры безопасности.