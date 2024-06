Хотел получить Южный Кавказ, а упустил Францию

Автор: Лейла Таривердиева

Наверное, многие обратили внимание на то, что французские голоса в поддержку Армении в последнее время стали как-то потише. Словно у надоедливого радиоприемника убрали звук. Прежде не проходило ни дня, чтобы кто-то из Парижа не высказывался в наш адрес и не поливал нас грязью и угрозами. Начинало казаться, что месть Азербайджану (нет, не за армян, а за нежелание подчиняться) - это главная задача внешней политики макроновской Франции и никаких других проблем у этой страны нет.

Президент Макрон действительно уделял слишком много внимания нашей скромной персоне. А тем временем в его собственной стране проблемы нарастали как снежный ком.

Не будем говорить сейчас об Олимпиаде, которая, еще не начавшись, уже обросла скандалами и проблемами. Никто не ожидал, что такая держава, как Франция, окажется абсолютно не готова к проведению главных состязаний планеты. Ни политически, ни технически, ни экономически, ни в плане безопасности и общественной поддержки. Оказалось, что Франция - совершенно бесхозная страна. У нее есть президент и премьер-министр, у нее есть Сенат и Национальное собрание, и при этом никто из этих инстанций не занимается проблемами французов. В последние несколько лет и президент, и правительство, и парламент Франции сосредоточены на безумной идее перехвата Южного Кавказа, уходящего из-под российского влияния. Теряя позиции в Африке и других постколониальных территориях, Франции в лице ее руководства захотелось вернуться туда, где она когда-то уже потерпела неудачу - на Кавказ. Мешал достижению этой "грандиозной" цели только Баку, и Париж развернул широкую антиазербайджанскую кампанию, втягивая в нее и другие европейские страны.

Макрон не жалел сил и ресурсов на этом "фронте", а тем временем в его собственной стране нарастали негативные процессы и накапливались проблемы, которые власти не решали. Им было не до этого, они были заняты вмешательством во внутренние дела Азербайджана, разжиганием нового конфликта на Южном Кавказе и провокациями против Баку в международных организациях. Когда им было думать о французах? Даже мэр Парижа была занята исключительно заботами армянских сепаратистов, пока в ее столице правили бал клопы и крысы. То же самое можно сказать о чиновниках всех уровней, которые словно позабыли, что представляют интересы не армян, а французов. Эта вакханалия была инициирована Эмманюэлем Макроном. И сегодня уже все признают, что Макрон упустил свою страну. Пока президент пытался развалить другие страны, его собственная оказалась на краю хаоса, а ультраправые силы вышли на первый план. Макрон фактически не оставил выбора своему обществу. Французам пришлось выбирать между плохим и ужасным, то есть между ультраправыми и самим Макроном. Но и тут все не так просто, и чем предвыборная чехорда может закончиться для Франции, большой вопрос.

Мировые СМИ за несколько дней до выборов пытаются анализировать ситуацию, и в большинстве приходят к выводу, что вина за хаос лежит на Макроне. Его решение разогнать парламент только усугубило проблемы. Макрон, слишком хорошо думающий о своей политической прозорливости, распустил законодательный орган и объявил досрочные выборы, первый тур которых пройдет уже в это воскресенье. Как, например, пишет ВВС, после унизительного поражения от ультраправых на европейских выборах Эмманюэль Макрон пошел на риск в надежде остановить продвижение партии Марин Ле Пен к власти. Но его тактика может иметь обратный эффект - Франция впервые может получить ультраправое правительство, а Макрон до конца президентского срока останется "хромой уткой", пишет издание.

Решение Макрона объявить досрочные выборы произвело эффект землетрясения даже для его соратников, которые, оказывается, были вообще не в курсе и назвали затею президента безрассудной авантюрой. Больше всех был расстроен очаровашка-премьер Атталь, которому не довелось долго побыть главой правительства. Это тот самый Атталь, который активничал на антиазербайджанском фронте. Сегодня обиженный на Макрона соратник отошел от него и называет себя "свободным премьером", призывая французов голосовать за него. По всему видно, что Атталь старается дистанцироваться от непопулярных решений президента и от него самого. В нынешнем составе парламент мог работать до 2027 года, но сделанного не вернешь.

Все плохо. Дошло до того, что много лет отвергавшие ультраправых французы согласны даже на организацию Марин Ле Пен, только не на партию Эмманюэля Макрона. Тот все еще надеется побороть на выборах Национальное объединение, несмотря на успех последнего на выборах в Европарламент. Но тут ему на пятки наступают ультралевые, к которым могут уйти на выборах те крохи, на которые могла бы рассчитывать партия президента. У этих свои тараканы в голове, и в конечном итоге самым слабым звеном оказывается как раз партия Макрона.

Благодаря недальновидности макроновской команды и неумению Макрона отделять "личную шерсть от государственной", Франции грозит приход ультраправых сил. Хотя французы, по горло сытые бездарными властями, убеждают себя, что партия Марин Ле Пен уже не фашистская, на самом деле смена в названии "фронта" на "объединение" мало что в идеологии этой партии меняет. У самого Макрона и его команды не осталось никаких ресурсов для того, чтобы противопоставить что-то внятное наступлению ультраправых. Те же подняли на лозунги все его просчеты и провалы, которых масса. Но это не значит, что они, получив большинство, все исправят. Францию ждет, наоборот, еще больше проблем.

И что симптоматично - Макрон и сам знает, до чего довел страну. По всем мировым СМИ разлетелись его слова, произнесенные в подкасте Génération Do It Yourself. Президент Франции заявил, что в стране может начаться гражданская война из-за политики левых и правых партий, которые часто впадают в крайности в своих программах. "Программы "двух крайностей" ведут к гражданской войне", - многомудро предупредил Макрон, раскритиковав лидеров левых и правых за ксенофобию и тому подобное.

Ясно, что радикальный национализм и исламофобия, а также человеконенавистническая политика по отношению к мигрантам обязательно приведут к противостоянию внутри страны. Тут Макрон не открыл Америки. Но вместо того, чтобы цинично шантажировать (а это именно шантаж) избирателей подобными прогнозами, он должен признаться, что все происходящее - это его вина. Это он довел ситуацию в одной из самых благополучных в прошлом стран Европы до такого состояния. Его вина, что умеренная политика перестала быть популярной в некогда толерантном французском обществе, и французы согласны сегодня даже на фашистов, только бы избавиться от либералов макроновского "Возрождения".

Макрон - плохой политик. Он хотел стать новым Наполеоном, хотел "расширить" границы Франции за счет втискивания своих интересов в чужие регионы. Он считал, что имеет право диктовать правила народам на другом конце континента, вмешиваться в дела других государств, разрушать их и управлять конфликтами. Но в конечном итоге выяснилось, что он не управляет ничем. Даже собственной страной.