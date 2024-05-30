У Макрона два месяца, чтобы спасти Олимпиаду

Автор: Лейла Таривердиева

"О, спорт! Ты - мир!" - сказал в свое время основатель современных Олимпийских игр Пьер де Кубертен. Этому принципу, провозглашенному своим великим соотечественником, хочет следовать и президент Франции Эмманюэль Макрон. В апреле в интервью французским СМИ он заявил, что будет работать над олимпийским перемирием, и надеется, что "на время проведения Олимпийских игр в Париже прекратятся боевые действия в войне РФ против Украины, а также в других военных конфликтах, в частности, на Ближнем Востоке и в Судане". Макрон пообещал "сделать все возможное, чтобы получить олимпийское перемирие" в дни парижских Игр.

Макрон не имеет авторитета и влияния на мировой арене. Все, что ему удается, - это мутить воду в других государствах и усложнять жизнь тем, кто ему не нравится. Понимая, что ему "олимпийское перемирие" не по плечу, он обратился за помощью к председателю КНР Си Цзиньпину, который посетил Париж в начале мая. Не пользующийся авторитетом у других стран Макрон рассчитывал добиться желаемого руками Пекина или, если ничего не выйдет, хотя бы покрасоваться в роли миротворца. Но ничего не вышло ни там, ни тут. Пару дней назад президент Украины Володимир Зеленский назвал инициативу Макрона "неживой историей". В России тоже пожали плечами и заявили, что никаких официальных предложений от Франции по перемирию на время Олимпийских игр к ним не поступало. О способностях Макрона хоть как-нибудь повлиять на происходящее на Ближнем Востоке вообще говорить не приходится.

Пока Эмманюэль Макрон занимался миром во всем мире, выяснилось, что есть большие проблемы с миром внутри его собственного государства. Помимо перманентных акций протеста в материковой Франции, вышла из-под контроля Парижа ситуация в Новой Каледонии, спровоцированная незаконными действиями французских властей Парижа. Желая показать, кто тут хозяин, Макрон сам отправился на мятежные острова, рассчитывая силой своего авторитета надавить на протестующих и прекратить волнения. Но, как мы уже отметили, у авторитета Эмманюэля Макрона нет сил, и ситуация держится только на силе полиции и армии, наводнившей Новую Каледонию. На сегодня чрезвычайное положение там отменено, однако ситуация спокойнее не стала.

Эстафета олимпийского огня в Каледонии не состоится - символический факел туда не приедет. Тем временем до XXXIII летних Олимпийских игр в Париже осталось два месяца. А проблем масса, и за этот срок они вряд ли решатся.

Начнем с реки. Еще в 1923 году власти Парижа запретили купание в Сене из-за чрезвычайно высокого уровня загрязнения и большого количества болезнетворных микробов. В 80-х годах прошлого века тогдашний мэр Парижа Жак Ширак взялся очистить реку, но больших успехов не добился, так как Сена многие столетия была местом сброса нечистот. Очистка реки требует огромных затрат и потому никогда не ставилась принципиально. Пока Макрону не удалось выпросить право на проведение Олимпиады-2024.

В апреле независимая экологическая организация Surfrider Foundation провела исследования и признала качество воды в Сене несоответствующим нормам, допустимым для купания. Из взятых 14 проб воды в 13 обнаружился высокий уровень содержания кишечной палочки и других бактерий. Состояние Сены уже было причиной отмены спортивных состязаний. Так, в августе прошлого года Международная федерация плавания была вынуждена отменить проведение в Париже этапа Кубка мира на открытой воде. Французская сторона поспешила объяснить это проливными дождями. Хотя дело было в антисанитарном состоянии реки. Когда Париж был избран столицей Олимпиады-2024, в рамках подготовки к Играм на проект очистки реки было выделено 1,4 млрд. евро. Однако апрельский мониторинг воды показал, что средства были потрачены впустую, либо на иные цели.

Ранее президент Макрон и мэр Парижа Анн Идальго обещали искупаться в Сене, чтобы доказать чистоту воды. Теперь парижане ждут - будет ли исполнено обещание.

И пускай эти проармянские политики не думают, что им удастся увильнуть. Ничего подобного. В соцсетях набирает популярность хэштег с призывом загадить реку к 23 июня, когда нырнуть обещал президент Макрон. Даже создан сайт с обратным отсчетом до этой даты. Для чего? Как сообщается, для того, чтобы вычислить, когда нужно действовать, чтобы "подарок" прибыл в Париж к нужному моменту.

В оргкомитете Олимпийских игр 2024 года уже подумывают о переносе соревнований по триатлону из‑за загрязнения воды в реке Сена. Но дело не только в триатлоне. Дело в том, что Сена станет одним из основных мест проведения Олимпиады. Париж планирует, по мнению МОК, беспрецедентную церемонию открытия Игр. 10 500 спортсменов из разных стран на 160 кораблях проплывут по Сене к площади Трокадеро, на которой 26 июля состоится церемония открытия. У организаторов, как сообщил журналистам сам Макрон, имеются также запасные планы - В и С. Второй предусматривает проведение церемонии только на площади, третий - на стадионе "Стад де Франс". Запасные варианты, конечно, всегда нужны, но по всему видно, что у организаторов нет чуткой уверенности, что их грандиозный сценарий осуществится. Им и без того пришлось подрезать крылья своей фантазии. Изначально проплыв кораблей с атлетами должны были наблюдать по берегам Сены 600 000 человек, затем это число было урезано вдвое. Власти опомнились и осознали, что не будут способны обеспечить безопасность Олимпиады при таком стечении народа.

Кстати, о безопасности.

Французский мозговой центр "Институт правосудия" определил Францию как самую опасную для жизни страну в Европе. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил в соцсети Х, что в Марселе за неделю полиция пресекла 23 попытки помешать проведению эстафеты Олимпийского огня. Помешать эстафете пытались пропалестинские демонстрации, экоактивисты, защитники прав мигрантов. Пытались мешать и противники проведения Олимпийских игр вообще - есть там и такие. По оценке международного аналитического центра безопасности Dragonfly, во время Игр уровень террористической угрозы остается высоким. Указывается и на новую угрозу - беспилотники с боезапасом. В пабликах утверждают, что некоторые радикальные группы в связи с операцией Израиля в секторе Газа уже призывали повторить Мюнхен-1972.

Предназначенная для обеспечения безопасности олимпийских мероприятий на открытом воздухе автоматизированная система стоимостью 350 млн. евро, оказалась неэффективной. По информации британских СМИ, в плотной городской среде система распознает только треть дронов на расстоянии 800 метров и путает с дронами лопасти кондиционеров.

Как бы не был оптимистичен Макрон, согласно социологическому опросу, проведенному агентством Elabe, 63 процента французов считают, что их страна не готова к Олимпиаде с точки зрения решения вопросов безопасности.

Проблемы с безопасностью во время Олимпийских игр всегда встают во главу угла, особенно в странах, где существует внутренняя нестабильность, преподносимая как "демократия". Франция - одна из таких стран.

В свое время Франция потеряла право (его передали Лондону) на проведение Олимпиады-2012 из-за забастовки мусорщиков в Париже. Чтобы получить право на нынешние Игры, которые пройдут во французской столице во второй раз, ровно через 100 лет после парижской Олимпиады-1924, Макрон обивал пороги, уговаривал и давал обещания. Дело было в 2016 году. За прошедшие 8 лет произошло много такого, на фоне чего забастовка мусорщиков кажется детским лепетом. В 2018 году грянуло движение "желтых жилетов", растянувшееся на несколько лет и поставившее страну с ног на голову. В 2023 году Францию охватили протесты против пенсионной реформы - снова погромы и беспорядки. В начале этого года на протесты вышли фермеры, завалившие столицу и другие города навозом и отходами животноводства. Хотя фермеры в своих лозунгах Олимпиаду не упоминают, во Франции все еще помнят предупреждения сорвать Игры, которые озвучивали участники пенсионных протестов: "Нет выхода на пенсию, нет Олимпийских игр". А тут еще профсоюзы транспортников и полицейских грозят устроить забастовку, если не получат прибавки к зарплате и улучшения условий труда.

Ожидая проблем, многие парижане, как свидетельствуют социсследования, собираются в дни Игр покинуть город. Есть серьезные проблемы с кварталами, населенными мигрантами, напоминающими гетто, с антисанитарией, проституцией, наркоманией, нелегальной миграцией. А еще - кто бы мог подумать! - Париж столкнулся с проблемой клопов. И это большая проблема, потому что если проституток и бомжей можно выселить на время из столицы, что делать с полчищами кровососущих, которых запросто можно увидеть в парижских отелях, ресторанах и даже в аэропорту Шарля де Голля?

Франции в плане подготовки к Олимпиаде не особо напрягалась. К Играм пришлось строить только два новых объекта, соревнования же пройдут в 39-ти, основная масса которых уже имеется. То, что при этом все равно осталось множество "если", связано с тем, что Париж не рассчитал своих сил. Переносить церемонию открытия и состязания на площади города было амбициозным, но недальновидным решением. Имея такое количество внутренних проблем и угроз и не имея достаточное количество сотрудников сил правопорядка (мы уже не говорим о забастовке, которой грозит полиция), не стоило пытаться прыгать выше своей головы.

Олимпиада могла бы стать прорывом, вернуть Франции ее проваленный Макроном прежний статус на мировой арене и поднять престиж самого президента. Нужно было просто отложить беспочвенные амбиции, перевести внимание с внутренних дел других стран на свои собственные и постараться договориться со своим собственным народом. Народом, обозленным настолько, что готов сорвать Олимпиаду, которую Франция ждала целых сто лет и ради участия в которой тысячи спортсменов бились за лиценции. Олимпийские игры - это главное спортивное событие планеты, участия в ней добиваются атлеты по всему миру. Они не жалеют сил ради того, чтобы получить право взойти на олимпийский пьедестал. Это праздник спорта, мира и честной борьбы.

У Макрона есть два месяца, чтобы попытаться что-то изменить и не испортить этот праздник тем, кто его заслужил.