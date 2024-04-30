Во Франции похитили ноутбук с секретными данными об Олимпиаде в Париже

Ноутбук с закрытой информацией об организации летних Олимпийских игр во Франции был украден у координатора логистики на стадионе "Пьер-Маруа" в Лилле.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила радиостанция Europe 1.

По ее данным, сумка с ноутбуком и служебным удостоверением лежала в личной машине специалиста. Кража произошла примерно в 18:30 по местному времени в понедельник.

По данным радиостанции, на компьютере содержались данные об организации безопасности в олимпийской деревне, которая разместится в коммуне Вильнев-д'Аск к юго-востоку от Лилля.Однако владелица пропавших вещей утверждает, что ее пропуск не открывал никакие двери на стадионе, а файлы с чувствительными данными хранились не на компьютере, а на сервере, и доступ к нему с этого устройства был оперативно заблокирован.

Церемония открытия Олимпийских игр во Франции состоится 26 июля в Париже, однако соревнования будут проходить в нескольких городах европейской части страны и на заморских территориях.

За несколько месяцев до открытия Олимпийских и Паралимпийских игр во Франции произошла серия краж, главным объектом которых становились компьютеры и электронные устройства.

В то время как СМИ сообщают о наличии на этих устройствах данных о схемах организации дорожного движения или обеспечения безопасности на тех или иных объектах, организаторы, как правило, утверждают, что никаких секретных файлов на этих устройствах не было.

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