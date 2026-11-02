Ученые раскрыли тайну движущейся оси Земли

Группа геофизиков из университета Осло во главе с профессором Мэттью Домейером выяснила, что в меловом периоде Земля переживала стремительные смещения своей оболочки относительно оси вращения. Результаты масштабного исследования, объясняющего феномен истинного перемещения полюсов, опубликованы в журнале Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе работы ученые проанализировали геологические данные за сотни миллионов лет и создали новую компьютерную модель движения континентов. Анализ выявил, что примерно 90 и 140 миллионов лет назад планета претерпевала истинное смещение полюсов. Это явление возникает, когда из-за перераспределения огромных масс внутри мантии и земной коры вся твердая оболочка небесного тела меняет наклон по отношению к оси вращения. Проще говоря, планета физически переворачивалась в космическом пространстве.

Массовые сдвиги литосферы приводили к глобальным последствиям: кардинально менялся климат, трансформировалось магнитное поле, а древняя биосфера сталкивалась с критическими испытаниями. Изменение положения Земли напрямую влияло на систему внутреннего ядра, делая экологическую обстановку крайне нестабильной.

Исследователи отмечают, что в нашу, кайнозойскую эру, начавшуюся 66 миллионов лет назад, признаков быстрых смещений полюсов не обнаружено. Геологи считают, что сейчас планета находится в относительно стабильном состоянии. Изучение подобных катаклизмов прошлого помогает лучше понять, как глубинные процессы недр взаимодействуют с климатом и условиями жизни на поверхности.

Явление истинного смещения полюсов часто путают с обычным магнитным смещением, при котором меняются местами только север и юг. Однако в случае физического поворота планеты перемещаются сами континенты вместе с полюсами. Если бы подобное событие произошло сегодня, оно привело бы к катастрофическим изменениям: тропические зоны могли бы оказаться во льдах, а морозные пустыни - на экваторе.