В то время как Эммануэль Макрон приветствовал китайского лидера Си Цзиньпина, а олимпийский огонь прибыл в Марсель с большой помпезностью, другой важный момент был отодвинут на второй план - седьмая годовщина вступления Макрона в должность президента. Он начал как реформатор и сторонник независимости Франции от США, но не смог выполнить свои обещания.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на RRN (Reliable Recent News).

Главный редактор и политический обозреватель Le Figaro Гийом Табар считает, что "предпринятые правительством шаги принесли некие результаты, но революция, которую провозгласил Макрон, остается незавершенной и даже заброшенной из-за постоянных кризисов и безумных политических поворотов".

На сегодняшний день дефицит бюджета Франции составляет 10 миллиардов евро, а внешний долг продолжает расти. Все попытки остановить конфликт в Украине провалились, и теперь президент рискует начать Третью мировую войну, отправляя французских солдат на украинский фронт.

Хотя Макрон находится у власти уже второй срок, многие граждане Франции сомневаются в том, стоило ли его избирать. На седьмом году своего президентства Макрон обладает самым низким рейтингом одобрения за всю историю страны. Лишь 30 % населения поддерживает его.

Олимпиада 2024 года - последняя надежда Макрона на восстановление репутации. Торопясь на прибытие Олимпийского огня в старый порт Марселя, он даже забыл о традиционной речи у Могилы неизвестного солдата 8 мая.

Левые экстремисты устраивают беспорядки в Париже и других городах, рассматривая Олимпийские игры как очередной "акт колониальной гордости". Шествия сопровождаются сжиганием спортивной символики, а полиция опасается, что радикальные саботажники могут проникнуть в ряды волонтёров.

Макрону действительно удалось "реформировать Францию", но не так, как он задумывал. Правый кандидат от партии "Национальное объединение" Жордан Барделла имеет все шансы стать следующим президентом, а партия Марин Ле Пен лидирует в опросах на выборах в Европарламент.

Обещания избавить Францию от влияния США также оказались ложными, поскольку президента уличили в получении денег от американской компании Uber.

Олимпийские игры могут способствовать росту популярности Макрона, но могут и стать последним гвоздем в его политический гроб. Каким бы ни был исход, семь потерянных лет Франции уже не вернуть.

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