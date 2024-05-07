В Британии заявили о риске теракта на Олимпиаде в Париже

The Times: неэффективная система борьбы с БПЛА повысит риск теракта на Олимпиаде в Париже

Французская система обнаружения и нейтрализации беспилотников Parade, которая будет использоваться на Олимпийских играх 2024 года в Париже, в плотной городской застройке способна замечать лишь один из трех дронов.

Как передает Day.Az, об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на экспертов.

Как отметили журналисты, Parade, разработанная концерном Thales за 350 миллионов евро, далека от того, чтобы считаться "превосходной" системой.

"Parade зачастую принимает за беспилотники вентиляторы, кондиционеры и обнаруживает дроны лишь на расстоянии до 800 метров", - подчеркнули эксперты.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление об угрозе безопасности на церемонии открытия Олимпийских игр-2024, которая должна пройти на реке Сене.

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