Цирк вокруг Олимпиады грозит обернуться кошмаром для Франции

В то время это казалось хорошей идеей. Президент Франции Эммануэль Макрон обещал, что церемония открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже на берегу Сены станет "моментом красоты, искусства, спорта и ценностей. Вместо этого торжественное открытие и сопутствующий ему цирк вокруг спортивной феерии грозят обернуться кошмаром для службы безопасности Франции.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье американского издания Politico.

Предлагаем вашему вниманию перевод статьи:

Чиновники опасаются, что Сена уязвима перед атаками беспилотников и снайперов. Недавнее возрождение группировок, связанных с "Исламским государством", которые устроили теракт в Москве, также пугает французские власти.

Франция уже вдвое сократила число людей, которым разрешено присутствовать на церемонии открытия, ужесточив при этом требования к входу. Но это совсем не успокоило службы безопасности.

Ключевые сотрудники правоохранительных органов, участвующие в обеспечении безопасности Олимпиады, заявили, что люди "совершенно измотаны и обеспокоены", ведь до начала Игр осталось всего три месяца.

Растут опасения, что правительство пренебрегло предупреждениями сотрудников служб, а один из представителей французской оборонной промышленности заявил, что "теперь уже слишком поздно".

Инциденты, связанные с безопасностью, уже нарушили ход подготовки. С февраля французские СМИ сообщили о трех отдельных случаях, связанных с кражей ноутбуков, в которых содержалась информация касательно мер по обеспечению безопасности на Олимпиаде.

Церемония открытия - План Б

После стрельбы в Москве министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что власти предотвращают теракты "каждый месяц".

"План Б превратился в план А", - заявил Дарманен сенаторам в прошлом месяце. По его словам, одной из причин резкого сокращения числа зрителей на церемонии открытия стало серьезное беспокойство по поводу беспилотников, оснащенных боеприпасами.

"Не секрет, что Франция живет с угрозой террористических атак, - сказал Politico Бруно Ле Рей - глава службы безопасности Олимпийского комитета Парижа.

"Церемония открытия - лишь одна из нескольких проблем, связанных с безопасностью", - сказал заместитель генерального директора Французской профессиональной ассоциации по обороне и наземной безопасности (GICAT) Жерар Лакруа.

Когда Франция выиграла право на проведение Игр, GICAT обратилась к правительству с предложением, в котором были указаны потребности в обеспечении безопасности Игр, включая технологию обнаружения беспилотников, но французское правительство отвергло его.

"Мы очень озабочены, - сказал Лакруа в интервью Politico. - Мы работали над этим предложением в течение пяти лет. Но французское правительство нас не поддержало. Теперь уже слишком поздно, остаётся скрестить пальцы".

"Измотанная" полиция

Министр внутренних дел Франции отмахнулся от обвинений в неготовности к Играм.

На время проведения Олимпиады обеспечение безопасности будет поделено между государственными и частными предприятиями: компании направят 22 000 частных агентов безопасности для охраны объектов, а 45 000 военных и полицейских будут мобилизованы для охраны прилегающих территорий.

Французские налогоплательщики опасаются, что им придется оплачивать расходы на обеспечение безопасности мероприятия. В марте политический деятель Пьер Московиси заявил, что государственные расходы могут составить 5 миллиардов евро, что может превысить первоначальную смету в 3 миллиарда евро.

Глава профсоюза полицейских CGT Энтони Кайе заявил, что Министерство внутренних дел не учитывает опасения французских правоохранительных органов и не привлекает их к участию в брифингах по безопасности.

"Мы уже справились с двумя волнами терактов и протестами против пенсионной реформы, - сказал Кайе в интервью Politico. - Мы совершенно измотаны".

Полицейским во Франции запрещено бастовать, но увеличение количества больничных в некоторых участках рассматривается как замаскированная форма протеста.

Кайе предупредил, что это может повториться во время Олимпийских игр.

Угроза кибертерроризма

Агентство национальной кибербезопасности Франции (ANSSI) готовилось к Играм в течение последних двух лет, проводя тестирование и повышая осведомленность о кибератаках.

"Наша цель не в том, чтобы блокировать 100 процентов атак, которые произойдут во время Олимпиады, - сказал директор ANSSI Винсент Штрубель в интервью Politico. - Цель заключается в том, чтобы блокировать большинство атак, повысив уровень безопасности".

Во время зимних Олимпийских игр 2018 года, проходивших в южнокорейском Пхёнчхане, церемония открытия была сорвана из-за вредоносной программы, известной как Olympic Destroyer, которая вывела компьютеры из строя, удалив критические системные файлы, что привело к сбоям в работе сайтов, мониторов и общественного Wi-Fi.

"Франция должна быть готова к атакам", - сказал глава отдела кибербезопасности Олимпийского комитета Парижа Франц Регул.

Худшим сценарием, по мнению Регула, будет скоординированная кибер- и террористическая атака, при которой цифровая атака выведет из строя важнейшие системы безопасности или наблюдения