Выборы в Европарламент показали, как надоел французам Макрон

Партия Макрона потеряла голоса, потому что этот политик французам надоел. Им не нравится все, что связано с ним.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депуат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков.

То, что Макрон распустил парламент, неудивительно, отметил он. Этому есть объяснение. Дело в том, что выборы в Европарламент не разделены на туры. Сколько голосов партия получила на выборах, в такой пропорции она получает места и в ЕП. В национальный же парламент Франции выборы проходят в два тура. В первом туре побеждает кандидат, который набрал больше половины голосов избирателей. Если же никто не достиг требуемого барьера, то кандидаты, занявшие первые два места, борются между собой. Макрон надеется, что если в первом туре партия Мари ле Пенн наберет относительное большинство, во втором туре все будут против ее партии и станут голосовать за других. И победившее в первом туре Национальное объединение во втором туре окажется в меньшинстве, отметил политолог.

"Макрон уже проделывал подобное раньше и хочет снова этот фокус повторить. Но в этот раз ему может не повезти. Дело в том, что французам Макрон надоел. Провал его партии во многом сопряжен с тем, что он, его политика и поведение совершенно не нравятся французам. Не нравятся и те политики, которых он выдвинул в качестве премьер-министра и министра иностранных дел. Эти деятели, скажем так, отличаются от общепринятых норм и не вызывают восторга у избирателей. Будет интересно понаблюдать, как Макрон и его партия провалятся на организованных им же самим выборах.

Замысел Макрона заключается в том, чтобы смягчить горечь от поражения в Европарламенте, получив большинство на национальных выборах. Ситуация во Франции сложная. Дефицит госбюджета страны достиг 5 процентов, хотя по правилам Евросоюза он не должен превышать 3 процента. В результате этого рейтинг государственных бумаг Франции с ААА снизился до А. Это означает, что заимствования и для коммерческих банков, и для прочих структур становятся дорогими, потому что рейтинг структур, желающих получить заем, не может превышать государственный рейтинг страны", - пояснил Мусабеков.

Но Макрон, отметил он, не теряет надежды и старается. Он протащил на пост председателя Европейским центральным банком француженку Кристин Лагард, на место президента ЕБРР другую француженку - Одиль Рено-Бассо. И сейчас он носится с идеей, чтобы все долговые бумаги его страны эмитировались от имени Евросоюза, а французы тратили бы направо и налево без оглядки. Французам, похоже, очень понравилось то, как Греция взвалила свои долги на Евросоюз, заметил наш собеседник. Но это, по его словам, совсем не нравится немцам.

"Немцы уходят на пенсию в 67 лет, а когда во Франции подняли пенсионный возраст до 63 лет, там чуть ли не восстание случилось. Что же выходит - немцы будут работать, а французы пользоваться благами? Немцы такого не допустят, они не станут тянуть лямку за французов, которые будут продолжать себя безответственно вести в финансово-экономическом отношении. Главным препятствием к достижению своей мечты французы видят Урсулу фон дер Ляйен, которая мешает Франции доить Евросоюз в собственных интересах. Но ничего у них не получится", - считает азербайджанский политолог.

Что же касается выборов в Европейский парламент, то в ЕП все основные позиции контролирует центристская коалиция, сказал политолог. Это Европейская народная партия. Как правило, это правоцентристы, социал-демократы, левоцентристы и, наконец, либеральные центристы-демократы. Они обычно имеют вместе из 720 голосов 400+, и именно они, как правило, формируют основные европейские структуры.

"После нынешних выборов расклад не очень сильно изменился в этом отношении. Но если брать Германию и Францию, то, конечно, Шольц и его Социал-демократическая партия показали наихудшие результаты за все время выборов в ЕП. Праворадикальная Альтернатива для Германии сместила правящую партию на третье место, заняв второе. Это можно расценивать как поражение для Шольца и его партии. Макрон и его партия "Возрождение" получили почти вдвое меньше голосов, чем Национальное объединение Мари ле Пенн", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева