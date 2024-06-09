Партия фон дер Ляйен заняла первое место на выборах в Европарламент

Европейская народная партия (ЕНП), членом которой является нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заняла первое место на выборах в Европарламент (ЕП).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, первые предварительные результаты выборов объявила пресс-служба ЕП в Брюсселе.

По ее данным, ЕНП получила 181 место в Европарламенте - на одно меньше, чем на предыдущих выборах в 2019 году. Второе место (135 мест) получили "Социалисты и демократы".

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