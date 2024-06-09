https://news.day.az/world/1666916.html Партия фон дер Ляйен заняла первое место на выборах в Европарламент
Партия фон дер Ляйен заняла первое место на выборах в Европарламент
Европейская народная партия (ЕНП), членом которой является нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заняла первое место на выборах в Европарламент (ЕП).
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, первые предварительные результаты выборов объявила пресс-служба ЕП в Брюсселе.
По ее данным, ЕНП получила 181 место в Европарламенте - на одно меньше, чем на предыдущих выборах в 2019 году. Второе место (135 мест) получили "Социалисты и демократы".
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