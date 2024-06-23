Cтавленник Макрона дистанцируется от своего покровителя - СМИ
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь все больше отдаляется от президента страны Эммануэля Макрона в ходе предвыборной кампании.
Как передает Day.Az, oб этом сообщает Les Echos.
В материале сказано, что на прошлой неделе Атталь представил себя как "свободного премьера", а в конце текущей недели он выступил с программой, призвав жителей Франции выбрать его в качестве следующего главы правительства.
"В большинстве роликов нет изображения Эммануэля Макрона. Не больше, чем в избирательной программе. На открытии под баннером "Вместе за Республику" - портрет Габриэля Атталя", - сказано в материале.
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