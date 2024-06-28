В США оценили мнение американцев после дебатов Трампа и Байдена

81 процент американцев, смотревших дебаты между бывшим и нынешним президентами Дональдом Трампом и Джо Байденом, не изменили своего мнения о кандидатах. Об этом сообщает CNN со ссылкой на проведенный опрос, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"81 процент опрошенных заявили, что не изменили свое мнение после дебатов. 14 процентов отметили, что выступления кандидатов заставили их задуматься о своем выборе, но в итоге не изменили его. И лишь 5 процентов заявляют, что изменили свое мнение о том, за какого кандидата они проголосуют", - следует из результатов опроса.

Телеканал также подчеркнул, что после выступления Байдена мнение избирателей о нем ухудшилось. Лишь 31 процент американцев отнеслись к нему положительно по сравнению с 37 процентами тех же опрошенных до проведения дебатов. При этом отмечается, что рейтинг Трампа увеличился на 3 пункта, то есть сейчас составляет 43 процента.

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