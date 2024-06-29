Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 17 июня 1,7 24 июня 1,7 18 июня 1,7 25 июня 1,7 19 июня 1,7 26 июня 1,7 20 июня 1,7 27 июня 1,7 21 июня 1,7 28 июня 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0011 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0039 маната и составил 1,8209 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 17 июня 1,8253 24 июня 1,8181 18 июня 1,8253 25 июня 1,8257 19 июня 1,8253 26 июня 1,8257 20 июня 1,8260 27 июня 1,8179 21 июня 1,8221 28 июня 1,8170 Средний курс за неделю 1,8248 Средний курс за неделю 1,8209

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0008 маната. Средневзвешенный понизился на 0,0002 маната и составил 0,0194 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 17 июня 0,0193 24 июня 0,0191 18 июня 0,0193 25 июня 0,0193 19 июня 0,0193 26 июня 0,0193 20 июня 0,0204 27 июня 0,0193 21 июня 0,0195 28 июня 0,0199 Средний курс за неделю 0,0196 Средний курс за неделю 0,0194

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0005 маната и составил 0,0517 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 17 июня 0,0523 24 июня 0,0518 18 июня 0,0523 25 июня 0,0516 19 июня 0,0523 26 июня 0,0516 20 июня 0,0523 27 июня 0,0518 21 июня 0,0517 28 июня 0,0515 Средний курс за неделю 0,0522 Средний курс за неделю 0,0517

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