В Азербайджане внесены изменения в Положение о государственной электронной информационной системе "Студент-выпускник"

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение о государственной электронной информационной системе "Студент-выпускник".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, указом в Положение включено министерство культуры Азербайджанской Республики.

Кабинет министров должен решить вопросы, вытекающие из данного указа.