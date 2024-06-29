https://news.day.az/officialchronicle/1671659.html В Азербайджане внесены изменения в Положение о государственной электронной информационной системе "Студент-выпускник" - Указ
В Азербайджане внесены изменения в Положение о государственной электронной информационной системе "Студент-выпускник" - Указ
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение о государственной электронной информационной системе "Студент-выпускник".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, указом в Положение включено министерство культуры Азербайджанской Республики.
Кабинет министров должен решить вопросы, вытекающие из данного указа.
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