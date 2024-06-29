Президент Ильхам Алиев утвердил подписанный с Беларусью протокол
Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Протокола между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Беларусь о взаимном применении электронных систем сертификации происхождения товаров".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, был утвержден "Протокол между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Беларусь о взаимном применении электронных систем сертификации происхождения товаров", подписанный 16 мая 2024 года в городе Баку.
После вступления в силу Протокола, указанного в настоящем указе, министерство экономики и Государственный таможенный комитет должны обеспечить реализацию его положений.
Министерство иностранных дел должно направить правительству Республики Беларусь уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Протокола в силу.
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