Президент Ильхам Алиев утвердил подписанный с Беларусью протокол

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Протокола между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Беларусь о взаимном применении электронных систем сертификации происхождения товаров".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, был утвержден "Протокол между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Беларусь о взаимном применении электронных систем сертификации происхождения товаров", подписанный 16 мая 2024 года в городе Баку.

После вступления в силу Протокола, указанного в настоящем указе, министерство экономики и Государственный таможенный комитет должны обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел должно направить правительству Республики Беларусь уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Протокола в силу.