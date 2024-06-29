Saudi Aramco приобретет 10% акций совместного предприятия Renault и Geely

Нефтяная компания Saudi Aramco приобретет долю в совместном предприятии автомобильных концернов Renault и Geely, которое специализируется на производстве силовых агрегатов. Об этом говорится в заявлении саудовской государственной компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Saudi Aramco подписала окончательное соглашение о приобретении 10% акций компании HORSE Powertrain Limited, созданной в мае 2024 года французской Renault Group, а также китайскими Zhejiang Geely Holding Group и Geely Automobile Holdings Limited.

Соглашение предусматривает, что Saudi Aramco приобретет акции HORSE Powertrain Limited у Renault и Geely в равных долях. После сделки автопроизводители сохранят за собой по 45% акций совместного предприятия.

Точная сумма сделки не называется. Она, как отмечает Saudi Aramco, будет основана на рыночной стоимости HORSE Powertrain Limited, которая оценивается в €7,4 млрд.

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