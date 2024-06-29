Индия запустила два новых геопортала, разработанных Индийской организацией космических исследований (ISRO), для предоставления информации из космоса в целях противостояния стихийным бедствиям и для регистрации земель в сельской местности. Как сообщает пресс-служба правительства южноазиатской республики, новые ресурсы представил госминистр Джитендра Сингх, который курирует в кабинете министров науку и технологии, науку о Земле, а также атомную и космическую отрасли, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эти порталы, предназначенные для визуализации и планирования, предоставляют спутниковые изображения высокого разрешения в масштабе 1:10 000 для различных районов по всей стране, указывается в сообщении.

Портал "Национальная база данных для управления чрезвычайными ситуациями" NDEM 5.0 поможет получать космическую информацию о стихийных бедствиях и снизить риск стихийных бедствий в Индии, а также в соседних странах. Главная задача портала - "создать эффективную систему раннего предупреждения, чтобы администрация могла эффективно противостоять стихийным бедствиям", говорится в сообщении правительственной пресс-службы.

Второй портал - Bhuvan Panchayat 4.0 - разработан для помощи в реализации программы по регистрации земель в сельской местности. Он окажет помощь в вопросах земельной документации и определения земельной собственности.

"Мы не только запустили ракеты и достигли неба, но и наносим на карту Землю с небес. <...> Космические технологии практически вошли в каждый дом", - заявил Сингх, сообщая о запуске новых порталов.

Он отметил, что правительство Индии в последние несколько лет открыло космический сектор для участия частных компаний, что привело к бурному росту количества космических стартапов. "От одного стартапа в 2022 году до более чем 200 стартапов в 2024 году", - уточнил госминистр.

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