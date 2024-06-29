В Баку расширяют парк

В Хатаинском районе города Баку начались работы по расширению парка "Севирям".

Об этом сообщил в субботу Trend заведующий отделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Исполнительной власти Хатаинского района Панах Иманов, передает Day.Az.

По его словам, аварийные дома на улицах Кямандара Ахмедова, Гамида Аббасбейли, Юсифа Сафарова и Сергея Сенюшкина сносятся.

"Эти дома в основном одноэтажные. На территории будет разбит парк, который станет продолжением парка "Севирям". С жителями, чьи дома снесены, заключаются договоры, выплачиваются компенсации", - сказал он.

Следует упомянуть, что некоторое время назад в Исполнительной власти города Баку заявили, что в рамках масштабных строительных работ в столице во многих местах вместо аварийных зданий и строений, срок эксплуатации которых истек, будут построены не новые здания и объекты, а парки.

Было также отмечено, что ведутся работы по расширению парка "Севирям", расположенного в Хатаинском районе. В связи с этим осуществляется процесс сноса построек с истекшим сроком эксплуатации, расположенных вдоль улицы Юсифа Сафарова, одной из главных магистралей города. Идет процесс переселения жителей и владельцев объектов с территории с условием выплаты им компенсации в соответствии с действующим законодательством.