Баланс текущих операций Азербайджана будет профицитным

Баланс текущих операций Азербайджана (CEB) в ближайшие 10 лет будет профицитным.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в отчете компании "Fitch Solutions" (FS), принадлежащей "Fitch Group".

Fitch Solutions прогнозировала долю баланса текущего счета в валовом внутреннем продукте в 2024 году на уровне 23,7%, в 2025 году - 21%, в 2026 году - 17,7%. Fitch Solutions прогнозирует, что к 2030 году профицит текущего счета превысит 10%.

Аналитики Fitch Solutions полагают, что профицит счета текущих операций составит 7,3% в 2031 году, 4,9% в 2032 году и 2,7% в 2033 году.

Отметим, что согласно заявлению Центрального банка Азербайджана, соотношение профицита текущего счета платежного баланса к валовому внутреннему продукту в первом квартале 2024 года составило 10,1%.

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