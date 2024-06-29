В Турции два сотрудника АЭС «Аккую» погибли в ДТП

Два служебных автобуса, перевозивших строителей АЭС "Аккую" в Турции, попали в ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, два человека погибли, 35 пострадали в результате аварии двух автобусов и легковой машины в Мерсине на юге Турции, где строится АЭС "Аккую".

По предварительной информации, водитель одного из автобусов транспортной компании, оказывающей услуги пассажирских перевозок, не справился с управлением и, совершив выезд на полосу встречного движения, столкнулся с легковым автомобилем и другим автобусом. Из-за аварии погибли водитель легковушки и пассажир автобуса, с которым совершено столкновение. Еще десять человек получили травмы, кареты скорой помощи доставили их в ближайшую больницу.