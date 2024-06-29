Правительство Аргентины приступает ко второму этапу стабилизации экономики после одобрения пакета реформ парламентом. Об этом сообщил в пятницу министр экономики страны Луис Капуто, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы уже на втором этапе плана стабилизации, который главным образом состоит в закрытии второго крана денежной эмиссии. Первым был бюджетный дефицит, второй - проценты, которые центральный банк платит по обязательствам", - сказал он на пресс-конференции. По словам министра, цель властей на этом этапе - укрепить доверие к экономике Аргентины.

Капуто признал, что валютные ограничения, действующие в стране с сентября 2019 года, не будут сняты до завершения второго этапа экономических реформ. "Выход из ограничений - это третий этап, который будет этапом роста. У нас нет точной даты, мы определили параметры, в первую очередь в сфере макроэкономики, при достижении которых мы сделаем это", - сказал Капуто.

Министр также сообщил, что обещанное правительством снижение налога на валютные операции произойдет в "августе-сентябре". Сейчас этот сбор составляет 17,5%.

28 июня парламент завершил рассмотрение пакета реформ, подготовленного правительством для дерегулирования экономики, и направил документ на подписание президенту Хавьеру Милею. Одобренный документ наделяет президента особыми полномочиями, реформирует трудовую сферу в пользу работодателей, создает режим стимулирования крупных инвестиций и предусматривает приватизацию ряда госкомпаний.

Милей, вступивший в должность президента 10 декабря 2023 года, в своей первой речи в качестве главы государства охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства в экономику и видит решение экономических проблем Аргентины в избавлении от дефицита бюджета за счет сокращения расходов. По данным исследователей Католического университета Аргентины, уровень бедности в стране за первый квартал года вырос на фоне шоковых мер правительства Милея с 49,5% до 55%. Безработица в стране за этот же период увеличилась с 5,7% до 7,7%, уровень ВВП упал на 5,1%.

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