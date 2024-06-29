В Германии начали расследование против сотрудников ведомства Бербок

Против сотрудников министерства иностранных дел Германии, возглавляемого Анналеной Бербок, ведется расследование из-за подозрений в разрешении на въезд в Германию мигрантам по фальшивым документам. Об этом пишет газета Exxpress, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Масштаб расследования велик: за последние пять лет тысячам людей, как сообщается, был разрешен въезд в Германию по документам, некоторые из которых были поддельными или неполными", - говорится в тексте.

В прокуратуре Берлина подозревают сотрудников министерства иностранных дел в том, что они давали указания посольствам и консульствам одобрять въезд мигрантов в страну, отмечается в материале.

Прокурор Белина Карен Хойссер заявила, что завершение расследования пока не предвидится, уточняет Exxpress.

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