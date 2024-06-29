ЕС выделил Египту €1 млрд

Брюссель выделил Каиру €1 млрд в рамках поддержки проводимых в стране экономических реформ. С соответствующим заявлением выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе церемонии открытия инвестиционного форума Египет - ЕС в Каире, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В марте мы с Египтом подписали соглашение о помощи в размере €7,4 млрд, а сегодня выделяем Каиру первый миллиард из обещанной суммы с тем, чтобы поддержать проводимые в стране экономические реформы", - объявила фон дер Ляйен.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!