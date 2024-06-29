Американцы выступают за замену Байдена

Многие американские избиратели полагают, что Демократической партии стоит рассмотреть другую кандидатуру на пост президента США вместо нынешнего лидера страны Джо Байдена.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу порталом Axios результаты опроса, который был проведен компанией Morning Consult.

Согласно данным, 60% опрошенных из числа избирателей заявили, что Байдена следует "определенно" или "вероятно" сменить в качестве кандидата от демократов в президенты США после его слабого выступления на теледебатах в четверг.

45% респондентов заявили, что предпочли бы увидеть Байдена на посту следующего президента США, 44% высказались в поддержку его главного политического оппонента - республиканца Дональда Трампа, который ранее был главой вашингтонской администрации. 57% участников исследования считают, что Трамп выступил лучше Байдена на дебатах. Опрос был проведен среди примерно 2 тыс. совершеннолетних жителей США.

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