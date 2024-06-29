За месяц до Олимпийских игр в Париже качество воды в Сене не отвечает требуемым нормам

Уровень загрязнения воды в реке Сена в Париже по-прежнему значительно превышает допустимые для купания нормы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальные данные мэрии столицы Франции, за месяц до Олимпиады качество воды в Сене не отвечает требуемым нормам для проведения соревнований по плаванию.

По данным, концентрации энтерококков и бактерий кишечной палочки остаются значительно выше установленных законом порогов во всех четырех контрольных точках вдоль реки. Концентрация энтерококков превысила 1000 колониеобразующих единиц (КОЕ)/100 мл, что более чем вдвое превышает предел в 400 КОЕ/100 мл, установленный европейским законодательством. Концентрация кишечной палочки была почти в четыре раза выше разрешенной.

Уровень загрязнения воды резко возрос в периоды сильных дождей, которые за последние недели также привели к увеличению стока реки примерно в шесть раз по сравнению с сезонной средней величиной, говорится на сайте мэрии Парижа.

По словам председателя оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге, власти смогут не ранее середины июля установить, возможно ли проведение в реке соревнований.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго обещала искупаться в Сене 23 июня, чтобы доказать, что вода в реке достаточно чиста для проведения там состязаний во время Олимпийских игр. Однако она перенесла купание на период после досрочных парламентских выборов. Идальго заверила, что искупается в реке до начала Олимпиады.

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